Липецкая прокуратура начала проверку из-за провала на мосту через Каменный Лог Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Прокуратура Липецкой области начала проверку из-за провала на мосту через Каменный Лог. Напомним, в пятницу 12 мая на тротуаре переправы по улице Терешковой образовалась яма. О произошедшем липчане сообщили в службу «112». Опасный участок огородили сигнальными лентами.

- В ходе проверки дадут правовую оценку соблюдению законности при выполнении работ по ремонту моста, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры. – При выявлении нарушений федерального законодательства будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Напомним, что в городе начали ремонтировать здание Липецкой областной универсальной научной библиотеки. Работы обойдутся региональному бюджету в 40 миллионов рублей.