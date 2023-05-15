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НовостиОбщество15 мая 2023 13:20

Липецкая прокуратура начала проверку из-за провала на мосту через Каменный Лог

Яму обнаружили липчане накануне выходных
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липецкая прокуратура начала проверку из-за провала на мосту через Каменный Лог

Липецкая прокуратура начала проверку из-за провала на мосту через Каменный Лог

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Прокуратура Липецкой области начала проверку из-за провала на мосту через Каменный Лог. Напомним, в пятницу 12 мая на тротуаре переправы по улице Терешковой образовалась яма. О произошедшем липчане сообщили в службу «112». Опасный участок огородили сигнальными лентами.

- В ходе проверки дадут правовую оценку соблюдению законности при выполнении работ по ремонту моста, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры. – При выявлении нарушений федерального законодательства будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Напомним, что в городе начали ремонтировать здание Липецкой областной универсальной научной библиотеки. Работы обойдутся региональному бюджету в 40 миллионов рублей.