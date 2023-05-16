Трамваю закроют проезд от 9 микрорайона в Липецке из-за ремонта моста на Терешковой 17 мая

В среду трамваям перекроют движение от 9 микрорайона до Центрального рынка из-за ремонта Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В среду, 17 мая, в Липецке трамваям закроют проезд от 9 микрорайона до Центрального рынка. Ограничения будут действовать с 11:00 до 14:00, сообщает пресс-служба мэрии. Движение перекроют из-за ремонта тротуара на мосту через Каменный Лог по улице Терешковой.

После завершения работ транспорт снова выйдет на привычный маршрут. Липчанам приносят извинения за временные неудобства.

Напомним, асфальт в пешеходной зоне моста, который отремонтировали в прошлом году, провалился на прошлой неделе. В пятницу, 12 мая, горожане позвонили в «112» и сообщили о яме.

Региональная прокуратура начала проверку. Стражи порядка оценят соблюдение законности по время восстановления моста по улице Терешковой.