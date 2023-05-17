Пропавшего 8-летнего мальчика в темно-красной куртке и синих туфлях нашли живым в Липецке

В Липецке нашли пропавшего 8-летнего ребенка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке нашли 8-летнего мальчика, который пропал 16 мая. С Максимом Мерзалеевым все в порядке.

– Найден, – написал в социальных сетях поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». – Жив!

Добавим, вечером минувшего вторника поисковики опубликовали информацию о пропавшем школьнике. В областном центре искали 8-летнего мальчика в темно-красной куртке и синих туфлях. В этот же день примерно через полтора часа сообщили, что ребенка нашли.

Напомним, в эту среду, 17 мая, в областном центре эвакуировали студентов и преподавателей ЛГТУ. Университет получил очередное сообщение о минировании. Не прошло и недели, как вуз вышел с дистанционного обучения. В конце апреля технический университет эвакуировали четыре дня подряд.