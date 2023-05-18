Пропавшего 12-летнего подростка в клетчатых шортах нашли живым в Липецке

В Липецке отыскали 12-летнего школьника Фото: Поиск пропавших детей Липецк

Вечером минувшей среды, 17 мая, в Липецке нашли пропавшего 12-летнего подростка в клетчатых шортах. Мальчика искали около трех часов. С Ярославом Мальковым все в порядке.

– Найден, – написала региональная общественная организация «Поиск пропавших детей». – Жив!

Напомним, 17 мая школьник вышел из дома примерно в пять часов вечера. Волонтеры сообщали, что ребенок мог быть дезориентирован.

Также 16 мая в областном центре пропал 8-летний мальчик в темно-красной куртке и синих туфлях. Информацию опубликовал областной поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». К счастью, Максима Мерзалеева нашли в тот же день. Через полтора часа сообщили, что юного липчанина отыскали живым.