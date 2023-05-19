В Липецке вновь эвакуируют ЛГТУ из-за угрозы минирования

Фото с официальной страницы ФГБОУ ВО "ЛГТУ" Фото: с сайта

В Липецке в пятницу 19 мая вновь эвакуируют ЛГТУ. Информация об этом появилась на официальной странице университета в соцсетях. Студентов и преподавателей просят покинуть территорию Политеха.

- Это не учебная тревога! Объявлена эвакуация из университета! Есть угроза минирования, - написали в группе ФГБОУ ВО «ЛГТУ».

В ЛГТУ продолжают поступать сигналы о заложенных взрывоопасных устройствах. Это началось еще в апреле. К счастью, все предыдущие сообщения о минировании оказывались ложными. В этот раз корпуса университета вновь проверять специалисты экстренных служб и кинологи.

Напомним, что в областном центра капитально отремонтируют четыре школы. Это учебные заведения, которые находятся в старых аварийных зданиях, а также школы с большим количеством учеников. Подробности здесь.