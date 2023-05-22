В Липецке эвакуируют студентов и преподавателей ЛГТУ из-за угрозы минирования

Фото с официальной страницы ФГБОУ ВО "ЛГТУ" Фото: с сайта

В понедельник 22 мая в Липецке опять эвакуируют ЛГТУ. В университет в очередной раз направили письмо с угрозой минирования.

Всех студентов и преподавателей попросили покинуть территорию Политеха, написали в официальной группе университета. Корпуса осмотрят специалисты и кинологи. Напомним, что до этого ЛГТУ эвакуировали в пятницу 19 мая. Все здания проверили и, к счастью, угрозы не обнаружили.

Напомним, житель Липецкого района получил 3 года условно за ложное сообщение о минировании детдома. В прошлом году пьяный мужчина позвонил в экстренную службу «112» и сказал, что в центре помощи детям якобы заложена бомба. Взрывного устройства в здании не нашли. Липчанин объяснил свое поведение тем, что был нетрезв. Подробности здесь.