Частица мощей блаженной Матроны Московской пробудет в Вознесенском соборе Ельца до 25 мая

В Елец из Липецка доставили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
Фото: Пресс-служба Елецкой епархии
В минувшее воскресенье, 21 мая, в Елец Липецкой области привезли ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Святыню встретил правящий Архиерей и священнослужители.
Перед мощами прочитали молитву блаженной Старице, сообщает пресс-служба Елецкой епархии. Ковчег пробудет в Вознесенском кафедральном соборе до 25 мая включительно.
Напомним, в областной центр святыню доставили 9 мая. Прихожане могли поклониться мощам в соборе Рождества Христова. В это время храм ждал православных верующих с семи утра до семи вечера. Церковнослужители читали молебны с акафистом и поминали записки о здравии.
Добавим, 15 мая в Липецке на Соборной площади встретили мощи святого великомученика Георгия Победоносца. Ковчег пробыл в Христорождественском соборе до 16 мая, а затем отправился в Воронеж.