В Липецке студентов и преподавателей вновь эвакуируют из ЛГТУ из-за угрозы минирования

Фото с официальной страницы ФГБОУ ВО "ЛГТУ" Фото: с сайта

Во вторник 23 мая в Липецке в очередной раз объявили эвакуацию в ЛГТУ. Информация об этом появилась в официальной группе университета полчаса назад. Студентов и преподавателей просят покинуть территорию Политеха в областном центре.

- Есть угроза минирования, - предупреждают липчан. – Это не учебная тревога.

Аналогичная ситуация произошла в понедельник 22 мая. Взрывчатых предметов в корпусах не нашли.

Напомним, волна эвакуаций стартовала в Политехе почти месяц назад - 25 апреля. Все это время в университет продолжают поступать сообщения о минировании, которые, к счастью, оказываются ложными. После каждого сигнала здания ЛГТУ проверяют специалисты и кинологи. Увы, учебный процесс приходится прерывать.