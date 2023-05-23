Грузовикам весом более 24 тонн запретили проезд по дамбе Матырского водохранилища

В Липецкой области ввели весовое ограничение на дамбе Матырского водохранилища Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В Липецкой области на дамбе Матырского водохранилища ввели габаритное ограничение. Об этом сообщили в телегам-канале регионального управления дорог и транспорта. Специалисты повесили знак, который запрещает проезд грузовым автомобилям весом более 24 тонн. Сотрудники объяснили, что подобная мера связана с состоянием моста.

Напомним, в Грязях завершили ремонт первой полосы переправы через реку Матыра. Рабочие взялись за вторую половину. Всего на реконструкцию выделили 474 миллиона рублей. Готовый мост должны сдать к сентябрю этого года.

Добавим, что на трассе Липецк-Чаплыгин проверяют вес большегрузов. Пока заработал только один мобильный пункт контроля. К концу года организуют еще три поста.