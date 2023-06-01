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НовостиОбщество1 июня 2023 15:58

Подрядчик по гарантии восстановит швы на дороге по улице Баумана в Липецке к 20 июня

Работы начнутся ночью
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке по улице Баумана разошлись дорожные швы

В Липецке по улице Баумана разошлись дорожные швы

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке в асфальте по улице Баумана появились трещины. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на дороге между полосами разошлись швы. Однако улицу ремонтировали в 2020 году – гарантия все еще действует.

Теперь подрядчик, который занимался реконструкцией, обязан восстановить покрытие. Специалисты приступят к работам в ночь с 1 на 2 июня. Готовую улицу должны сдать 20 июня.

Напомним, в областном центре начали ремонтировать дорогу на Семашко. Подрядчик разбирает бортовые камни. После этого срежут старое полотно и положат новый асфальт в два слоя. Здесь обновят тротуары, бордюры, поменяют знаки и нанесут разметку. Также рабочие установят два дополнительных светофора.