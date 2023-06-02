Мужчина умер в машине скорой помощи после ДТП с «Фольксвагеном» на Депутатской в Липецке

Иномарка сбила 44-летнего липчанина на Депутатской Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший четверг, 1 июня, в Липецке в ДТП погиб 44-летний мужчина. По предварительной информации, 27-летний водитель «Фольксвагена» сбил пешехода на улице Депутатская. Пострадавшему вызвали машину скорой помощи, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. К сожалению, горожанин погиб по дороге в больницу.

Напомним, в тот же день в Ельце на улице Карла Маркса 52-летний автомобилист на «Ниссан», сдавая назад, наехал на 65-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина с травмами попала в больницу.

В среду, 31 мая, в областном центре произошла авария на улице Московская. 34-летний шофер КамАЗа столкнулся с «Дэу Нексия», в котором ехали 37-летний водитель и 20-летняя пассажирка. Девушка получила травмы.