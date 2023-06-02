Подрядчик отремонтировал чашу Комсомольского пруда за 1,76 млн в Липецке

В Липецке закончили ремонт чаши Комсомольского пруда 2 июня Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 2 июня, подрядчик закончил ремонт чаши Комсомольского пруда. На восстановление подпорной стены комплекса планировали потратить 1,6 миллиона рублей. Однако в процессе понадобились дополнительные работы, поэтому сумма выросла до 1,76 миллионов.

Специалисты закончили раньше срока, сообщили в пресс-службе мэрии. По договору строители должны были сдать объект в середине июня.

Подрядчик разобрал бетонное основание подмостки, укрепил стены стяжкой, а также выполнил гидроизоляцию. Теперь можно наполнять пруд водой и запускать фонтаны.

Напомним, в областном центре на улице Баумана строительная фирма устранит недочеты после ремонта. На дороге между полосами разошлись швы. Компания должна по гарантии обновить покрытие к 20 июня.