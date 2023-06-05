47-летний водитель скутера погиб в аварии с «Окой» в Задонске Липецкой области

В Липецкой области в ДТП погиб 47-летний скутерист Фото: Алина ПАЛАГИНА

Авария произошла 2 июня в Задонске Липецкой области. На улице Карла Маркса столкнулись 65-летний автомобилист за рулем «Оки» и 47-летний мужчина на скутере.

Водитель двухколесного транспорта погиб на месте, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Правоохранители проводят расследование по факту ДТП.

3 июня авария случилась в Грязинском районе. На улице Ленина в селе Сошки 18-летний байкер не справился с управлением. Мотоцикл перевернулся. Травмы получил водитель и 16-летняя пассажирка.

Напомним, 4 июня в Липецке в аварии погибла 46-летняя фельдшер. На улице Франценюка столкнулись машина скорой помощи и «Опель». Пострадали пять человек – водители обоих авто, три пассажира легковушки и еще один фельдшер. Полиция возбудила уголовное дело.