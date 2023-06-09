Липчан приглашают на автопробег в честь Дня России 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В День России 12 июня в Липецке состоится автопробег. По центральным улицам города проедут десятки автомобилей с флагами.

Липчан приглашают поучаствовать в акции. Предварительно необходимо зарегистрироваться по ссылке. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с собой участников просят взять символику России. Соберутся автомобилисты и мотоциклисты на парковке у ТЦ «Линия в 11.30.

Напомним, что в День России в областном центре ограничат продажу алкоголя. Спиртное нельзя будет купить во время мероприятий, а также за 2 часа до начала и в течение 2 часов после торжества.

Уже в эту пятницу 9 июня стартует праздничная программа, посвященная событию. Подробную афишу можно посмотреть здесь.