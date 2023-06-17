Семь расчетов МЧС потушили горящий склад в районе Трубного завода в Липецке

В Липецке сгорел склад на Поперечном проезде Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В эту субботу, 17 июня, в Липецке в районе кольца Трубного завода сгорел склад на площади в 400 квадратов. Здание вспыхнуло около пяти часов вечера на улице Поперечный проезд, 4в. Очевидцы заметили клубы черного дыма за магазином инструментов по Московской.

Очевидцы сфотографировали клубы дыма за магазином на Московской Фото: Алина ПАЛАГИНА

Возгорание потушили семь расчетов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Никто не пострадал.

Сотрудники спецслужб разбираются в причинах пожара Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

– Предполагаемая причина пожара устанавливается, – рассказали в ведомстве. – На месте работают сотрудники экстренных служб для выяснения всех обстоятельств пожара.

Напомним, в областном центре второй день ищут пропавшую школьницу Ксению Чурсину. 13-летний подросток вышел из дома в четверг, 15 июня. С того момента о местонахождении ребенка ничего не известно.