На границе Липецкой и Воронежской областей по трассе М-4 «Дон» перекрыто движение Фото: Юлия КЛЮЕВА

Движение по трассе М-4 «Дон» перекрыли на границе Липецкой и Воронежской областей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов. Из-за ограничений образовалась пробка.

- В Хлевенском районе мы быстро развернули оперативный штаб, организовали подвоз воды и питания к месту перекрытия, - прокомментировал глава правительства Липецкой области. - Водителей заранее оповещают об ограничении движения и просят покинуть трассу.

Артамонов отметил, что МЧС и полиция работают четко и слажено. Так, утром затор сократился с 3 до 1 км.

Напомним, что в области усилили меры безопасности. Под особым вниманием - объекты критической инфраструктуры. Также отменили все массовые мероприятия. Подробности здесь.