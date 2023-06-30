Погибшего сотрудника колонии в Липецке представят к государственной награде

В Липецке заключенный напал на сотрудника колонии Фото: "КП" Архив

Сотрудника исправительной колонии Липецка, который погиб от рук заключенного, представят к государственной награде за проявленное мужество. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

28 июня осужденный напал на начальника отряда отдела по воспитательной работе. Фигурант нарушил правила внутреннего распорядка, из-за чего его выдворили в штрафной изолятор. Злодей дважды ранил майора металлическим предметом, а затем еще не менее 10 раз ударил кулаками по голове.

- Будучи раненным, офицер сумел задержать и удерживать преступника до прибытия помощи, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН области.

Сотрудника доставили в больницу, но спасти его не удалось. Заключенный во всем признался. На него завели уголовные дела по п. «б» ч.2 ст.105 Ук РФ «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности» и ч.3 ст.321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества».

Напомним, что 26-летнего мужчину ранее судили за интим со школьницей, убийство ее мачехи и покушение на убийство отца. Причем преступление молодые влюбленные подготовили вместе.