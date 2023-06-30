Под Липецком врач-терапевт заплатит штраф в 50 тысяч за липовый больничный лист

Под Липецком врача-терапевта судили за поддельный больничный лист Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области судили участкового врача-терапевта. Ее признали виновной в получении взятки и служебном подлоге. Наказание – штраф в 50 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, все произошло в больнице Становлянского района. Медик незаконно выписала больничный пациенту. За липовый листок нетрудоспособности она получила вознаграждение.

Действия врача квалифицировали по ч.1 ст.292 и ч.1 ст.291.2 УК РФ «Служебный подлог и получение мелкой взятки». Теперь ей придется выплатить штраф. Также прокурор обратился с иском в суд, чтобы взыскать с терапевта сумму взятки.

Напомним, что в Липецке продолжают расследовать уголовное дело в отношении заключенного, который смертельно ранил сотрудника колонии. Майора представят к государственной награде.