Под Липецком экс-тренера осудят из-за едва не утонувшего в бассейне 13-летнего школьника Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить бывшего педагога спорткомплекса в Чаплыгине, где в бассейне едва не утонул 13-летний школьник. Тренера обвиняют в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей – ч.2 ст.118 УК РФ.

По данным следствия, 25 апреля женщина просматривала документы, пока дети плавали в бассейне, хотя должна была следить за ними. В этот момент 13-летний мальчик ушел под воду. Он находился на глубине более 2 метров около минуты. Неладное заметили подростки, плавающие рядом. Они подняли его со дна уже в бессознательном состоянии. Медперсонал оказал несчастному первую помощь.

На скорой школьника доставили в больницу. Первое время он провел в реанимации. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, здоровью мальчика был нанесен тяжкий вред. Вину тренер признала частично. Уголовное дело направили в суд.