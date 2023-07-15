Фестиваль «Петровские воды» в Нижнем парке Липецка перенесли на 16 июля из-за дождя

В Липецке перенесли фестиваль уличных театров Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Нижнем парке Липецка отменили фестиваль уличных театров «Петровские воды». Мероприятие по Дню города должны были провести в эту субботу, 15 июля. Однако из-за возможного дождя торжество решили перенести на 16 июля.

В воскресенье фестиваль начнется в 11 утра и закончится в четыре часа дня, сообщили в пресс-службе мэрии. В программе заявляли несколько площадок – «Слобода», «Ассамблеи», «Балаган», «Кукляндия», «Гримерка» и «Театральный экспериментариум».

Гости праздника смогут поиграть в крокет, попить чай из настоящего самовара и послушать местных артистов. Липчан ждут фотозоны в традициях русской культуры, спектакли и выступления чтецов. Горожан приглашают поучаствовать в мастер-классах от керамистов, художников и ремесленников. Также обещали цирковое представление и пенное шоу. Ознакомиться с полной афишей мероприятий на 15 и 16 июля можно по ссылке.

Напомним, в День города в Липецке обещают непогоду. В эту субботу синоптики ожидают дожди, облачность и до +17 градусов.