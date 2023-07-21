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НовостиПроисшествия21 июля 2023 10:54

В Липецке заключили под стражу подозреваемого в насилии над молодыми женщинами

По ходатайству следователя арестовали 34-летнего мужчину
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке заключили под стражу подозреваемого в насилии над молодыми женщинами

В Липецке заключили под стражу подозреваемого в насилии над молодыми женщинами

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецке заключили под стражу 34-летнего подозреваемого в насилии над женщинами. По данным следствия, 10 марта мужчина надругался над 19-летней девушкой в подъезде дома по улице Свиридова. Вечером 12 апреля он попытался изнасиловать 27-летнюю женщину в районе улицы Меркулова.

Его действия квалифицировали по ч.3 ст.30, ст.131 УК РФ «Покушение на изнасилование» и ч.1 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по ходатайству следователя злодея арестовали. Кстати, пострадавшие липчанки опознали фигуранта. Проводится ряд судебных экспертиз.

Напомним, что весной в областном центре ходил слух о маньяке в микрорайоне «Европейский». Горожане писали в соцсетях, что неизвестный нападает на женщин. Подробности здесь.