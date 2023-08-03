Нефтепродукт из перевернувшегося в Липецкой области грузовика разлился на площади 300 квадратных метров

Росприроднадзор оценит ущерб от разлитого битума после ДТП с фурой под Липецком Фото: c cайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Специалисты Росприроднадзора оценят ущерб от разлива битума в Липецкой области. Напомним, 1 августа в селе Замартынье Добровского района перевернулся грузовик, который перевозил 27 тонн нефтепродукта. Площадь разлива составила около 300 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора, на место происшествия выехали специалисты ведомства, а также Центра лабораторного анализа и технических измерений. Они взяли пробы почвы. Результаты покажут степень вреда, нанесенного почве.

Напомним, что в среду 2 августа в Елецком районе «Киа» протаранил дорожное ограждение. Водитель не справился с управлением и врезался в преграду. Пострадала 30-летняя пассажирка легковушки. Подробности здесь.