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НовостиПроисшествия3 августа 2023 13:42

Нефтепродукт из перевернувшегося в Липецкой области грузовика разлился на площади 300 квадратных метров

Росприроднадзор оценит ущерб от разлитого битума после ДТП с фурой под Липецком
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Росприроднадзор оценит ущерб от разлитого битума после ДТП с фурой под Липецком

Росприроднадзор оценит ущерб от разлитого битума после ДТП с фурой под Липецком

Фото: c cайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Специалисты Росприроднадзора оценят ущерб от разлива битума в Липецкой области. Напомним, 1 августа в селе Замартынье Добровского района перевернулся грузовик, который перевозил 27 тонн нефтепродукта. Площадь разлива составила около 300 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора, на место происшествия выехали специалисты ведомства, а также Центра лабораторного анализа и технических измерений. Они взяли пробы почвы. Результаты покажут степень вреда, нанесенного почве.

Напомним, что в среду 2 августа в Елецком районе «Киа» протаранил дорожное ограждение. Водитель не справился с управлением и врезался в преграду. Пострадала 30-летняя пассажирка легковушки. Подробности здесь.