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НовостиПроисшествия8 августа 2023 14:51

Глава СК Бастрыкин поручил проверить сообщения о драке на пляже под Липецком

СК проведет проверку из-за драки на пляже у Галичьей Горы в Липецкой области
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Глава СК Бастрыкин поручил проверить сообщения о драке на пляже под Липецком

Глава СК Бастрыкин поручил проверить сообщения о драке на пляже под Липецком

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству провести проверку по факту драки на пляже у Галичьей Горы в Липецкой области. Напомним, инцидент случился в субботу 5 июля. Одна сторона заявила, что двое мужчин избили подростков 13 лет и беременную женщину. Другая – что к ее сыну подошли юноши, начали отнимать водяной матрас и махать кулаками.

- Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Липецкой области Евгению Шаповалову организовать проверку по данному факту и доложить об установленных обстоятельствах произошедшего, - сообщили в информационном центре СК России.

Проверку также проводит ОМВД России по Задонскому району. В полицию обратились обе стороны конфликта.