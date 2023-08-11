Памятник воину-интернационалисту планируют поставить у храма в Сселках

В Липецке хотят установит памятник воину-интернационалисту Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Сселках Липецка планируют поставить памятный знак воину-интернационалисту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Мемориальный комплекс хотят расположить по улице Советская рядом с Михайло-Архангельским храмом.

Здесь же находится монумент солдатам, которые погибли в Великой Отечественной войне. Новая скульптура предполагает увековечивание памяти бойцов СВО.

Инициативу проявила организация ветераном «Боевое братство». Идею поддержали в горсовете. Тратить бюджетные деньги на создание композиции не потребуется. Расходы оплатят меценаты.

Напомним, в областном центре появятся два новых памятника. Первый посвятят полководцу Александру Невскому. Монумент установят на Кольцевой площади. Второй комплекс изготовят в честь летчиков. Фигуру самолета «МиГ-29» разместят на Елецком.