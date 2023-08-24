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НовостиОбщество24 августа 2023 9:51

Пропавшую 15-летнюю школьницу в черном платье нашли живой в Липецке

Девочку искали с 23 августа
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке нашлась пропавшая девочка

В Липецке нашлась пропавшая девочка

Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке нашли пропавшую 15-летнюю школьницу в черном платье в белый горошек. Девочка жива. Об этом 24 августа сообщили в социальных сетях региональной организации «Поиск пропавших детей».

Подростка искали с 23 августа. Юная горожанка перестала выходить на связь с часу ночи. Липчанка самостоятельно ушла из дома в районе улицы 50 лет НЛМК.

Напомним, на Соколе двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. Трагедия случилась на улице Ушинского. Мальчика увезли в больницу. Малыш выжил, однако находится в реанимации. Сотрудники УМВД провели проверку после несчастья и передали материалы дела в управление следственного комитета.