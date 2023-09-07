Генерал-майор Дмитрий Петров стал новым начальником УМВД по Липецкой области

УМВД по Липецкой области возглавил Дмитрий Петров Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил нового начальника управления МВД по Липецкой области. Ведомство возглавил генерал-майор Дмитрий Петров. Президент России подписал указ о назначении 4 сентября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина родился 8 сентября 1972 года в Ленинграде. Учился в Санкт-Петербургском университете МВД на специальности «Юриспруденция». Служит в органах внутренних дел с 1992 года. Дмитрий Петров работал в экспертно-криминалистическом отделе, а затем в оперативных подразделениях.

Ранее руководил центром по противодействию экстремизму в городе на Неве. После, в марте 2020 года, стал заместителем начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ.

Напомним, бывший начальник липецкого УМВД Олег Латунов занимал должность четыре года. Информация о его отставке появилась 31 мая. Затем временно исполняющим обязанности главы назначили Сергея Кадыкова.