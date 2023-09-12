Дмитрий Аверов подвел итоги выборов депутата Госдумы от Липецкой области

Дмитрий Аверов поблагодарил избирателей Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В минувший понедельник, 11 сентября, избирательная комиссия Липецкой области признала действительными довыборы в Госдуму по одномандатному 114 округу. Лидером стал кандидат от «Единой России» Дмитрий Аверов. За депутата проголосовали почти 59% избирателей. «Единоросс» подвел итоги кампании на брифинге.

– Я хотел бы поблагодарить всех своих избирателей за оказанное доверие, – отметил Аверов. – Мое избрание – это, прежде всего, поддержка избранного курса руководства Липецкой области, его управленческой команды. На новом посту продолжу работу на пользу региона.

Депутат позаботится о финансировании для развития социальный сферы и транспортной инфраструктуры. Планирует уделить внимание ремонту и строительству мостов, привлечь в регион молодых специалистов образования и медицины. Также народный избранник пообещал выполнить все наказы липчан.

Дмитрий Аверов составил список вопросов от жителей. Мелкие проблемы решили вместе с муниципальными властями, остальные – в процессе.

– Также поступили системные вопросы, которые, как правило, касаются выделения средств для строительства социальных объектов, – сообщил депутат. – Их решением планирую продолжить заниматься и на новом месте совместно с региональной командой.

В течение трех дней нынешний спикер облсовета должен написать заявление о сложении полномочий председателя. Кто займет его место, станет известно на внеочередной сессии 18 сентября.