Строящийся около Опытной станции микрорайон назвали «Взлетным» в Липецке

В Липецке строят микрорайон "Взлетный" Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Новый микрорайон возле Опытной станции в Липецке решили назвать «Взлетным». В феврале 2023 года горожанам предложили проголосовать за понравившиеся наименование. Самым популярным вариантом оказался «Лебедянский», собравший 34% голосов. Второе место занял «Взлетный» занял, который выбрали 20,2% опрошенных – на нем и остановилась комиссия по наименованию городских объектов.

Микрорайон площадью в 60 гектаров строят на границах улиц Виктора Музыки и Михаила Трунова, трассы Орел-Тамбов и Лебедянского шоссе. На данный момент специалисты занимаются котельной и инженерными коммуникациями. Подрядчик должен проложить более 10 километров сетей водо-, тепло- и электроснабжения, а также водоотведения.

Специалисты также трудятся над строительством детского сада Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Кроме того, здесь появятся дома для переселенцев из аварийного жилья. Рабочие уже забетонировали колонны и перекрытия, сделали кирпичную кладку и вставили окна. Параллельно трудятся над отделкой и благоустройством территории.

Специалисты продолжают возводить детский сад на 350 мест, сообщили в пресс-службе мэрии. В учреждении откроют четыре ясельных и 11 дошкольных групп. Каркас здания, кирпичная кладка, крыша и оконные блоки уже готовы. Внутренние инженерные сети тоже наладили. Подрядчик приступил к отделке. Постройку должны сдать в конце 2023 года.

– Это не первое строительство компании «ЖБИ-Капстрой» социальных объектов, – отметила глава города Евгения Уваркина. – Так, в январе 2022 года строительной организацией досрочно сдан в эксплуатацию многоквартирный дом на улице Бачурина, 8, который возвели по национальному проекту «Жилье и городская среда».