Из-за ремонта на Угловой в Липецке введут одностороннее движение с 20 сентября

На улице Угловая введут одностороннее движение Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 20 сентября, в Липецке на улице Угловая введут одностороннее движение. Специалисты решили прибегнуть к временным мерам из-за ремонта дороги по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Так планируют увеличить пропускную способность и минимизировать аварии.

– Просим водителей быть внимательнее и учитывать изменение при выборе маршрутов проезда, – добавили в администрации.

Напомним, с 18 сентября в областном центре отменили вечерние рейсы садоводческих автобусов. Маршрутки перестали ходить после шести часов. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайтах департамента транспорта или «Липецкой городской транспортной компании».

Также с 12 сентября поменяли маршрут садоводческого транспорта №23. Причина – в капитальном ремонте теплотрассы по улице Балмочных.