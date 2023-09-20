В Липецке будут судить рецидивиста, обвиняемого в насилии над молодыми женщинами

В Липецке предстоит суд над рецидивистом, которого обвиняют в насилии над женщинами Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

СУ СК по Липецкой области завершил расследование уголовного дела 34-летнего рецидивиста. Уроженца Воловского района обвиняют по части 3 статьи 30, статьи 131 УК «Покушение на изнасилование»; части 1 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера», а также в грабеже по статье 161 УК.

Весной жертвами негодяя стали две молодые женщины. 10 марта мужчина надругался над 19-летней липчанкой в подъезде дома по улице Свиридова. Похитил кошелек девушки с 2700 рублей и сбежал. Затем 12 апреля злодей напал на 34-летнюю женщину на лестничной площадке многоэтажки по улице Меркулова. Горожанка яростно отбивалась и громко кричала, поэтому нарушителю пришлось уйти. Пострадавшие заявили в полицию.

Стражи порядка задержали мужчину. Оказалось, что ранее его уже судили за подобные преступления, а также за разбой и грабеж. Жителя региона заключили под стражу по ходатайству следователя, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Потерпевшие опознали обидчика. Однако вину липчанин не признал и рассказал свою версию произошедшего. Его историю опровергли доказательства. Теперь уголовное дело направили прокурору, который утвердит обвинение. Рецидивист предстанет перед судом.