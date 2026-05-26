Расследование убийства пропавшего 22 мая липчанина взяла на контроль прокуратура

Труп мужчины обнаружили рядом с брошенным синим «Матизом». Скриншот видео СК России.

Сотрудники прокуратуры в Данковском и Лебедянском округах взяли на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве 43-летнего жителя села Спешнево-Ивановское Алексея Крапивина. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, мужчина пропал вместе с 18-летним сыном Артемом 22 мая. Они возвращались из Липецка, но по дороге неожиданно исчезли, перестали выходить на связь. К поискам подключились волонтеры. 25 мая областной следком сообщил страшную новость – Алексея нашли в лесном массиве в Лебедянском округе. Мужчина был мертв. Его тело со следами насилия обнаружили рядом с брошенным синим «Матизом». Сына продолжили разыскивать, не исключая его причастности к убийству отца.

Вечером 25 мая появилась информация о том, что сына убитого нашли. По данным регионального Следственного комитета, на допрос его доставили вместе со знакомым. Правоохранители отрабатывают разные версии убийства. О том, где три дня после исчезновения был Артем и от чьей руки погиб его отец, следком пока не сообщает.