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НовостиОбщество9 июля 2026 8:25

С раннего утра на АЗС в Липецке работают волонтеры в оранжевых жилетах

Ситуация на заправках в городе остается напряженной
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Фото: канал в MAX главы Липецка Михаила Щербакова.

Фото: канал в MAX главы Липецка Михаила Щербакова.

На заправках в Липецке с раннего утра работают волонтеры. Узнать их легко – они в оранжевых жилетах с крупными значками-бейджами. Как сообщил глава областного центра Михаил Щербаков, волонтеры помогают организовать потоки автомобилей, отвечают на вопросы жителей и информируют о временном порядке отпуска бензина, который начнет действовать с 11 июля.

По словам мэра Липецка, в самые жаркие часы на АЗС будут раздавать питьевую воду как волонтерам, так и водителям, ожидающим заправки в длинных очередях.

Напомним, ночные очереди на заправках и дезинформация о реальных поставках бензина заставили губернатора Липецкой области обратиться к нефтяным компаниям. Игорь Артамонов призвал операторов увеличить поставки топлива в регион и прозрачно работать с областным оперативным штабом.