Водителей на липецких АЗС угощают свежей выпечкой, морсом, квасом и пиццей

Для тех, кто приехал заправляться, вкусная продукция стала приятным сюрпризом. Фото: канал в MAX мэра Липецка Михаила Щербакова.

Автомобилистам в Липецке ожидать своей очереди на заправках помогает социально ответственный бизнес. Как сообщил мэр областного центра Михаил Щербаков, 10 июля водителей на АЗС угощают морсом, свежей выпечкой, квасом и пиццей. Для тех, кто приехал заправляться, вкусная продукция стала приятным сюрпризом.

– Хочу искренне поблагодарить всех, кто не остался в стороне. Такие поступки дорогого стоят. Именно взаимная поддержка помогает спокойнее пройти непростой период, – написал глава города в своем канале в MAX.

Напомним, с завтрашнего дня на заправках региона начнет действовать новый порядок отпуска бензина по четным и нечетным дням. Автомобилисты, у которых первая цифра государственного регистрационного номера 0, 2, 4, 6 или 8, смогут покупать топливо по четным числам месяца. По нечетным заправлять будут машины с первой цифрой номера 1, 3, 5, 7 и 9.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о реакции губернатора Игоря Артамонова на ночные очереди на АЗС и недостоверную информацию о поставках бензина. Глава региона обратился к нефтяным компаниям с просьбой прозрачно и честно взаимодействовать с областным оперативным штабом.