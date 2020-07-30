"Квадра" меняет работу: для липчан создали личный кабинет, жалобы принимают в мессенджерах

В этот четверг, 30 июля, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с гендиректором ПАО "Квадра" Семеном Сазоновым вопросы, касающиеся компании. Липчане часто жалуются на организацию. Больше всего нареканий к ценам в платежках, которые получают жители региона. А весной этого года в редакцию "КП-Липецк" обратился липчанин Юрий. Он рассказал, что энергетики отказываются принимать показания теплосчетчиков в его квартире. Энергетики утверждают, что устройства не являются индивидуальным прибором учета тепла. Вопрос до сих пор не решен.

- Очень много обращений и жалоб, которые касаются работы "Квадры", - сообщил губернатор. - Это в первую очередь счета, недотопы, перетопы и так далее. Мы настаиваем на том, что компании необходимо перестраивать работу с жителями.

Руководитель филиала ответил, что в компании уже меняют формат работы с обращениями жителей. Создали личный кабинет клиентов. Жалобы принимают в мессенджерах. А на следующей неделе страница компании появится в инстаграм.

Игорь Артамонов предложил ресурсникам сотрудничать с Единой диспетчерской службой региона. А также предоставлять отчеты о работе по отработке жалоб. Глава региона подчеркнул, что если в организации не исправят положение, придется принимать меры.

- Мы не раз заявляли, что будем оказывать жителям региона юридическую поддержку в судах с "Квадрой", – заявил Артамонов.