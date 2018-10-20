Обманутые дольщики Липецка вышли на митинг с требованием наказать застройщиков

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-20T15:34:41+03:00

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митинг Фото: Лия МУРАДЬЯН

На площадке у Центра культуры собралось более 300 человек [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

На масштабный митинг на площадке у областного Центра культуры в Липецке вышли более 300 дольщиков. На этот раз в едином порыве собрались представители всех обманутых участников долевого строительства по каждому дому.

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митингФото: Лия МУРАДЬЯН

В ходе митинга липецкие дольщики подписали резолюцию, куда вошли ряд требований. Согласованное мероприятие прошло без нарушений. В течение двух часов к микрофону выходили дольщики «Европейского» и «Елецкого» микрорайонов, «Строй-Града» – дома на улицах Неделина, Фрунзе и Агрономической, а также 12-летнего долгостроя на улице 50 лет НЛМК и «Университетского» микрорайона.

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митингФото: Лия МУРАДЬЯН

Желающих высказаться было много, но выделенного на митинг времени хватило не на всех. В ходи митинга липецкие дольщики подписали резолюцию, куда вошли ряд требований.

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митингФото: Лия МУРАДЬЯН

В целом, помимо достройки домов, дольщики требовали наказать уголовно застройщиков, просили отставки некоторых чиновников и депутатов, и ужесточения материальной и уголовной ответственности за недостроенные дома.

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митингФото: Лия МУРАДЬЯН

– При должном контроле за застройщиками, подобной ситуации можно было избежать, – считают участники митинга. – Сейчас правоохранительные органы ищут причину произошедшего, а надо было работать на предупреждение.

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митингФото: Лия МУРАДЬЯН

В частности митингующие недоумевали, как «Эксстроймаш», который сейчас фигурирует в уголовном деле, прошел регистрацию, получил землю и разрешение на строительство. Всего участники митинга насчитали 17 недостроенных домов с обманутыми дольщиками в разных районах города – это почти целый микрорайон.

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митингФото: Лия МУРАДЬЯН

– Мы требуем остановить финансовый и правовой беспредел по отношению к участникам долевого строительства, – высказывались у микрофона инициативные дольщики. – Незамедлительно возобновить строительство наших домов, а также ввести уголовную и материальную ответственность для лиц, которые выдают разрешение на строительство, а также осуществляют надзор.

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митингФото: Лия МУРАДЬЯН

В завершении митинга, дольщики подписали резолюцию, адресованную главе государства, партийным лидерам, руководителям правоохранительных ведомств, а также администрации региона.

Напомним, что в пятницу, 19 октября, дольщики «Елецкого» встретились с врио главы региона Игорем Артамоновым. Входе встречи людям назвали нового застройщика, который достроит 4 проблемных дома. Также, по информации от дольщиков «Строй-Града», за их дома тоже берется другой застройщик. Самая сложная ситуация с долгостроем на улице 50 лет НЛМК – люди опасаются, что простоявшее 12 лет без крыши и охраны здание вскоре и вовсе нельзя будет достраивать.