2018-10-20T15:34:41+03:00
Общество

Обманутые дольщики Липецка вышли на митинг с требованием наказать застройщиков

На площадке у Центра культуры собралось более 300 человек [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митингБолее 300 дольщиков в Липецке вышли на митингФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

На масштабный митинг на площадке у областного Центра культуры в Липецке вышли более 300 дольщиков. На этот раз в едином порыве собрались представители всех обманутых участников долевого строительства по каждому дому.

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митинг Фото: Лия МУРАДЬЯН

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митингФото: Лия МУРАДЬЯН

В ходе митинга липецкие дольщики подписали резолюцию, куда вошли ряд требований. Согласованное мероприятие прошло без нарушений. В течение двух часов к микрофону выходили дольщики «Европейского» и «Елецкого» микрорайонов, «Строй-Града» – дома на улицах Неделина, Фрунзе и Агрономической, а также 12-летнего долгостроя на улице 50 лет НЛМК и «Университетского» микрорайона.

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митинг Фото: Лия МУРАДЬЯН

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митингФото: Лия МУРАДЬЯН

Желающих высказаться было много, но выделенного на митинг времени хватило не на всех. В ходи митинга липецкие дольщики подписали резолюцию, куда вошли ряд требований.

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митинг Фото: Лия МУРАДЬЯН

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митингФото: Лия МУРАДЬЯН

В целом, помимо достройки домов, дольщики требовали наказать уголовно застройщиков, просили отставки некоторых чиновников и депутатов, и ужесточения материальной и уголовной ответственности за недостроенные дома.

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митинг Фото: Лия МУРАДЬЯН

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митингФото: Лия МУРАДЬЯН

– При должном контроле за застройщиками, подобной ситуации можно было избежать, – считают участники митинга. – Сейчас правоохранительные органы ищут причину произошедшего, а надо было работать на предупреждение.

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митинг Фото: Лия МУРАДЬЯН

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митингФото: Лия МУРАДЬЯН

В частности митингующие недоумевали, как «Эксстроймаш», который сейчас фигурирует в уголовном деле, прошел регистрацию, получил землю и разрешение на строительство. Всего участники митинга насчитали 17 недостроенных домов с обманутыми дольщиками в разных районах города – это почти целый микрорайон.

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митинг Фото: Лия МУРАДЬЯН

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митингФото: Лия МУРАДЬЯН

– Мы требуем остановить финансовый и правовой беспредел по отношению к участникам долевого строительства, – высказывались у микрофона инициативные дольщики. – Незамедлительно возобновить строительство наших домов, а также ввести уголовную и материальную ответственность для лиц, которые выдают разрешение на строительство, а также осуществляют надзор.

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митинг Фото: Лия МУРАДЬЯН

Более 300 дольщиков в Липецке вышли на митингФото: Лия МУРАДЬЯН

В завершении митинга, дольщики подписали резолюцию, адресованную главе государства, партийным лидерам, руководителям правоохранительных ведомств, а также администрации региона.

Напомним, что в пятницу, 19 октября, дольщики «Елецкого» встретились с врио главы региона Игорем Артамоновым. Входе встречи людям назвали нового застройщика, который достроит 4 проблемных дома. Также, по информации от дольщиков «Строй-Града», за их дома тоже берется другой застройщик. Самая сложная ситуация с долгостроем на улице 50 лет НЛМК – люди опасаются, что простоявшее 12 лет без крыши и охраны здание вскоре и вовсе нельзя будет достраивать.

Более 300 дольщиков вышли на митинг в Липецке.Участники долевого строительства требуют наказать застройщиков и отставки чиновников

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Из санатория в Липецке пропал подросток
Пытавшаяся проехать «зайцем» липчанка закатила истерику в автобусе
В Липецке грабители с кофе и шоколадками попались на камеру в магазине
Несколько улиц Липецка в понедельник останутся без питьевой воды
Артамонов посоветовал мэрии больше заниматься городскими проблемами
Книголюбов приглашают в «Бунинскую деревню»
В Липецке гадалки обменяли пенсионерке 150 000 рублей на красную нитку
В выходные в Липецке перекроют улицу 50 лет НЛМК
Рособрнадзор лишил лицензии липецкий институт права и экономики
Новые возможности обмена бонусов СПАСИБО от Сбербанка
Владелец НЛМК обошел по приросту доходов американских бизнесменов
В Липецкой области механик и заправщик обворовывали машины
Под Липецком парень отнял у двоих мужчин телефоны
Под Липецком вечером насмерть сбили пешехода
В Липецке пропала 17-летняя девушка
В Липецке ночью загорелся продуктовый магазин
Липчанин получил 10 лет за убийство любовника бывшей жены
Найденная в мусоре в Липецке граната оказалась без запала
В Липецке на мусорной площадке нашли гранаты в пакете и пистолет
Дефицит бюджета Липецкой области в 2018 году составит 4.5 млрд. рублей
У обманутых дольщиков в двух микрорайонах Липецка будет новый застройщик
Игорь Артамонов провел рабочую встречу с послом Республики Маврикий
Отчиму, который избил 2-летнего ребенка в Липецке, грозит пожизненное
В Липецкой области нашли обгоревшее тело пенсионерки
Юным липчанам рассказали о туннельном зрении и как правильно переходить дорогу