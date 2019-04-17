Жалобы бастующих водителей Задонска подтвердились - почти все автобусы неисправны

Продолжается проверка пассажирских автобусов, принадлежащих ООО "АГЕЕВБУС", которую организовала прокуратура по обращению водителей. Напомним, 11 апреля шоферы устроили забастовку. Водители объяснили свой поступок так - состояние транспорта ужасное, нередко запчасти приходится покупать на свои деньги, самим оплачивать бензин. У руководителя организации Юрия Агеева другое мнение. По его словам, один из водителей пришел на работу пьяным. После, недовольный тем, что ему нужно написать объяснительную, он подговорил остальных не выходить в рейс.

Спустя несколько дней после случившегося, водители написали коллективное обращение в прокуратуру. Они пожаловались на необеспечение работодателем надлежащих уловий труда и неудовлетворительное состояние автобусного парка.

Прокурорская проверка продолжаетсяФото: Прокуратура Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки слова водителей подтвердились. Из всех пассажирских автобусов в исправном состоянии находился только один. Так, большая часть автобусов, переданных администрацией перевозчику, эксплуатироваться не может из-за технических неисправностей.

Перевозчик, взяв на себя обязательства поддерживать транспорт в надлежащем состоянии, не делал этого. Кроме того, администрация района не контролировала, как эксплуатируется автобусный парк. В адрес главы Задонского района прокурор внес представление. Проверка продолжается.