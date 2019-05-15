2019-05-15T15:14:32+03:00
Общество

Липчане делятся в соцсетях фото и видео молний ночной грозы

Вечером в Липецке бушевала стихия [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Вечером в Липецке бушевала стихияВечером в Липецке бушевала стихияФото: "КП" Архив
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В минувший вечер, 14 мая, на Липецк обрушилась гроза. Стихия бушевала около 3 часов. Раскаты грома каждые несколько минут сотрясали небо над городом. А гигантские молнии озаряли областной центр яркими вспышками.

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Гигантские молнии во время грозы в Липецке
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Липчане не смогли проигнорировать эту «страшную» красоту. Многие не побоялись взять в руки телефоны во время грозы и сделать несколько снимков. Фотографии и видео получились

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Во время грозы в Липецке горожане "охотились" на молнии
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- Обожаю грозу. Это буйство природных сил возвращает нас к чему- то первобытному, позволяет ощутить себя песчинкой в этом огромном мире, - добавил комментарий к своему снимку один горожан.

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Гроза в Липецке глазами местных жителей
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- Меня чуть не убило, но я это сняла, - похвалилась липчанка своим видео.

Однако, гроза доставила жителям региона немало хлопот. В областном центре разряд молнии попал в столб с проводами в районе Петровского рынка. Из-за сильного ветра в Липецке упали несколько деревьев. Некоторые из них разбили автомобили. А в Грязинском районе из-за удара молнией сгорел дом.

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В Липецке бушевала гроза
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ИСТОЧНИК KP.RU

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