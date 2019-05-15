Липчане делятся в соцсетях фото и видео молний ночной грозы

В минувший вечер, 14 мая, на Липецк обрушилась гроза. Стихия бушевала около 3 часов. Раскаты грома каждые несколько минут сотрясали небо над городом. А гигантские молнии озаряли областной центр яркими вспышками.

angelina_chernysh Гигантские молнии во время грозы в Липецке

Липчане не смогли проигнорировать эту «страшную» красоту. Многие не побоялись взять в руки телефоны во время грозы и сделать несколько снимков. Фотографии и видео получились

veretin_ Во время грозы в Липецке горожане "охотились" на молнии

- Обожаю грозу. Это буйство природных сил возвращает нас к чему- то первобытному, позволяет ощутить себя песчинкой в этом огромном мире, - добавил комментарий к своему снимку один горожан.

ksuscha_trunova Гроза в Липецке глазами местных жителей

- Меня чуть не убило, но я это сняла, - похвалилась липчанка своим видео.

Однако, гроза доставила жителям региона немало хлопот. В областном центре разряд молнии попал в столб с проводами в районе Петровского рынка. Из-за сильного ветра в Липецке упали несколько деревьев. Некоторые из них разбили автомобили. А в Грязинском районе из-за удара молнией сгорел дом.