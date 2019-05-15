Во время грозы в Липецке упавшие деревья разбили три машины

15 Май 12:26 2019-05-15T12:31:08+03:00

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Липецкие спасатели подвели итог бушевавшей ночью грозы с сильным ветром и ливнем. Напомним, что вечером в Грязинском районе из-за удара молнией сгорел дом, а Липецке разряд попал в столб с проводами в районе Петровского рынка.

Помимо этого из-за сильных порывов ветра в Липецке упали несколько деревьев и придавили припаркованные машины. С последствиями боролись сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего под упавшими деревьями оказались три автомобиля.

Так на улице Левобережная у дома №1б дерево разбило «Фольксваген Поло» и «Дэу Нексию», а также рухнуло на дорогу и перекрыло проезжую часть. У дома №161,1 на улице Гагарина дерево упало на «Ладу Калину». Спасатели распилили массивные стволы и ветки, и освободили придавленные машины.

Серьезного затопления из-за ливня, как в прошлые годы, в городе не было. Дороги подтопило у центрального входа в ГИБДД и напротив гипермаркета на улице 50 лет НЛМК. Спасатели передали данные в правление благоустройства, сотрудники которого откачивали воду.

ИСТОЧНИК KP.RU