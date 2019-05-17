В мэрии Липецка прошло собрание по скандалу на стройке в ЖК «Авангард»

В мэрии Липецка решили окончательно разобраться со скандальной стройкой на переулке Яблочкина, где накануне произошла драка жильцов, «Газпром» нашел нарушения и неизвестные угрожали сотруднику компании. В администрации создали рабочую группу, которая теперь будет следить за ситуацией. На собрание позвали представителей «Строймастера», «Газпрома» и жителей района, которые выступали против стройки.

Начальник управления исполнительно-разрешительной документации городского департамента строительства и архитектуры Алексей Буянков сообщил, что у «Строймастера» есть разрешение на строительство. Вместе с тем, как доложил главный инспектор областного строительного надзора Владимир Чивилев, на стройке нашли нарушения противопожарных норм, стройфирма должна до 1 июня оборудовать подъезд для машин экстренных служб.

Опасения жильцов, что коммуникации не потянут два новых 25-этажных дома развеял гендиректор ЛГЭК Владимир Башкарев. Он сообщил, что новые дома присоединят к сетям без проблем для соседей и ресурсов для этого достаточно. Отопление и горячая вода в «Авангард» будут идти с отдельной автономной котельной. Представитель «Газпром газораспределение Липецк» Владимир Пожидаев сообщил, что газ с площадки вывели, дорогу над газопроводом, по которой едут большегрузы укрепили, поэтому у компании больше нет претензий к застройщику.

На переулке Балакирева, где жаловались на парковку и детскую площадку, строители должны все сделать до 20 июня. Как сообщили в пресс-службе мэрии, опасения жильцов касательно захвата их участков тоже развеяли – если жилой комплекс и будут расширять, то только с согласия жителей района.

По завершению собрания и.о. мэра Евгения Уваркина пообещала, что встреча с инициативной группой будет на стройплощадке в переулке Яблочкина, где обсудят все оставшиеся вопросы.