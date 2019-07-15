2019-07-15T12:49:01+03:00
Общество

День города в Липецке: столичные звезды, водный парад и авиашоу

Для липчан подготовили насыщенную развлекательную программу
Юлия КЛЮЕВА
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Завершится праздник красочным салютомЗавершится праздник красочным салютомФото: Юлия КЛЮЕВА
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В честь Дня города в Липецке организовали насыщенную развлекательную программу. В этот четверг, 18 июля, основной площадкой праздника станет парк Победы. Здесь в 18.00 начнется концерт, а в 19.30 на сцену выйдет столичный артист, четырехкратный обладатель премии "Золотой граммофон" Авраам Руссо. Организаторы обещают - будет весело! Кроме того, в этот день состоится открытие первого в областном центре скейт-парка.

В пятнцу, 19 июля, обновленный парк Металлургов примет гостей. Там развлекательная программа стартует в 9 часов утра. Для детей и взрослых проведут велоквесты. В 18.00 на Липецком городище состоится Молодежный фестиваль "BLACK STAR". В программе: танцевальный батл, концерт артистов Клавы Коки, Натана, Ternovoy, ARS-N. Завершится мероприятие красочным фейерверком. В тот же день в 18.00 в Нижнем парке стартует фестиваль этнокультуры "Липецкое городище". Он продлится до 21 июля. Площадки начнут работать с 10.00.

Суббота, по традиции, станет самым зрелищным и веселым днем. Так, в полдень на Набережной пройдут сразу 3 мероприятия - детский праздник, водный парад и авиашоу. В 18.00 начнется фестиваль воздухоплавателей "Над нашими домами". В это же время на площади Петра Великого стартует праздник "От прошлого к будущему". На сцену выйдут творческие коллективы города и приглашенные артисты. Кульминацией праздника станет выступление группы "Градусы". А в 22.00 небо над Липецком озарят залпы салюта.

Кстати, в этом году не обязательно посещать мероприятия, чтобы увидеть происходящее там. Трансляцию с места проведения праздников проведут на Липецком городище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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