В Липецке сдали еще один долгострой, который дольщики ждали 5 лет

В Липецке закончили еще одну проблемную стройку. В эту среду, строители сдали дом №12 на улице Неделина. Напомним, это один из первых долгостроев города. Он находится рядом с домом на пересечении Неделина-Фрунзе, который сдали в конце июля. Оба дома бросила компания Риэлторский центр «Строй-град».

Последний дом начали строить в 2014 году, и на следующий год стройку заморозили. В доме 150 квартир, 91 из которых купили по договору долевого участия. После митингов, в ноябре 2016 года дом признали проблемным. «Строй-град» в итоге обанкротился, а дом достраивали «Липецкстрой», «Глобус Групп» и «ЖБИ2-Инвест».

В Липецке сдали четвертый долгостройФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

На торжественной сдаче дома был губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, он осмотрел квартиры, оценил планировку и благоустройство территории вокруг.

– Это уже четвертый долгострой, который сдается в Липецке, – сказал Игорь Артамонов. – И каждый раз, когда проблемный дом вводится в эксплуатацию, это праздник. Для нас в приоритете проблемы дольщиков. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы люди получили долгожданное жилье.

Отметим, что сейчас самая затянувшаяся и проблемная стройка это дом на улице 50 лет НЛМК. Голые стены годами заливает дождем и талой водой, часть стройматериалов растащили, на объекте творится хаос. Не факт, что его вообще можно достроить. Если экспертиза покажет, что достраивать такой дом опасно, дольщикам предложат либо деньги, либо квартиры в другом районе.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, губернатор отметил, что все проблемы дольщиков планируется решить в 2021 году.