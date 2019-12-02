2019-12-02T16:17:28+03:00
Общество

3 ЧП подряд после слухов о ликвидации трамваев: в мэрии прокомментировали совпадение

После происшествий в Липецке закрыли разворотное кольцо 21 микрорайона
Юлия КЛЮЕВА
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3 ЧП подряд после слухов о ликвидации трамваев: в мэрии прокомментировали совпадение3 ЧП подряд после слухов о ликвидации трамваев: в мэрии прокомментировали совпадениеФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки в Липецке 3 раза трамваи сходили с рельсов. Две аварии произошли в минувшее воскресенье, 1 декабря, на улице Московской, а также на разворотном кольце 21 микрорайона. Там же с рельсов сошел трамвай №2 этим утром, 2 декабря.

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе мэрии, причина происшествия на улице Московской - лопнувшая тяга, удерживающая рельсы. А на разворотном кольце вышла из строя крестовина трамвайного пути.

Из-за этого кольцо закрыли. Там проводятся противоаварийные мероприятия. Маршрут №2, который разворачивается на участке, пустили по укороченной схеме "Центральный рынок - кольцо 9 микрорайона".

На эти случаи некоторые липчане отреагировали специфично. Ведь в последнее время не утихает шумиха вокруг "липецкого трамвая". Многие задались вопросом, а не совпадение ли, что после слухов о ликвидации рельсового транспорта вдруг начали происходить аварии.

В пресс-службе городской администрации ответили, что происшествия с трамваями - не редкость. Случаи были и в сентябре, и в октябре. Рисковать жизнями и здоровьем липчан, чтобы доказать изношенность путей - абсурд.

Кстати, в Липецке планируют провести экспертизу всего трамвайного полотна. Этот вопрос уже прорабатывается. Специалисты общаются, в том числе, и с московскими экспертами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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