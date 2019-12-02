СЕГОДНЯ 12:04 2019-12-02T12:13:04+03:00

Утром в Липецке сошел с рельсов еще один трамвай Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Этим утром, 2 декабря, вновь случилась авария с участием электротранспорта. Возле 21 микрорайона с рельсов сошел трамвай №2. По словам очевидцев, никто из пассажиров не пострадал.

Напомним, что это уже второе происшествие с трамваями за сутки. В минувшее воскресенье, 1 декабря, с рельсов сошел трамвай на улице Московской. Вагон развернуло поперек путей. К счастью, никто не пострадал. Предварительная версия ДТП - состояние пути.

Кстати, об изношенности трамвайной линии городские власти говорят еще с конца лета. Мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила, что износ составляет 100%. Чтобы спасти липецкий трамвай, нужны огромные деньги - 1,3 млрд. рублей только на обновление путей. В казне таких средств нет, брать кредит - затратно. Самый дешевый способ решить проблему - убрать трамваи с улиц города. Однако, липчане против такого варианта развития событий. Горожане даже создали петицию в поддержку рельсового транспорта в областном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU