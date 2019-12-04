Отец липецкой школьницы, которая «заказала» любовнику его убийство, умер от горя

В Липецкой области не вынес горя отец девочки, которая «заказала» парню своих родителей. Напомним, жестокое нападение произошло 28 октября в поселке Солидарность в Елецком районе Липецкой области. Там 15-летняя девочка подговорила 22-летнего приятеля расправиться с ее отцом и мачехой, которые мешали счастью молодых.

Тщательно все спланировав в соцсети и отрепетировав на месте, когда вес уснули девочка впустила любовника в дом через окно. Тот затаился в ванной, откуда напал с ножом на мачеху возлюбленной, а потом изрезал ее родного отца. Женщина погибла до приезда «скорой», а главу семейства спасли.

Любящий муж и отец не вынес горя. Как стало известно «КП-Липецк», мужчина скончался. По словам соседей, Виктор умер от сердечного приступа, официально точная причина смерти пока неизвестна.

– Он очень любил жену и дочку, заботился о них, много работал, а в итоге супруга погибла из-за предательства его ребенка, – говорят соседи. – Считай, он в одну ночь лишился жены и дочери. Последние дни он много пил, хотя раньше никто не видел его пьяным.

По факту самого убийства следствие еще продолжается. Парень берет всю вину на себя, а девочка во всем винит избранника. Как пояснила «КП-Липецк» старший помощник руководителя управления СКР по Липецкой области Юлия Кузнецова, мужчину в ходе следствия допросили, он дал необходимые показания. Несовершеннолетнюю продолжают проверять на вменяемость.

Знакомые семьи сокрушаются, что в итоге у девочки вышло все, как она хотела – мачеха и отец в могиле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Заказавшая родителей липецкая школьница во всем обвиняет парня – «киллера».

Дочь и ее приятель под стражей на два месяца. Евгению пока вменяют только покушение на двойное убийство – часть 2 статьи 105 УК. Девочке – пособничество в покушении. Оба теперь пытаются запутать следствие, меняя показания (подробности)

Липчанин рассказал, как решился убить родителей по заказу школьницы

Отец души не чаял в дочери, много работал и старался дать ребенку все, включая лечение из-за отклонений в психике. Родная мать ушла давно и повторно вышла замуж, отец тоже женился, но дочку не обижал. Однако школьницу огорчало, что папа не разрешает жить с взрослым парнем, к которому она периодически сбегала (подробности)