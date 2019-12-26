СК: причиной ДТП с перевернувшимся автобусом Москва – Тбилиси под Липецком мог стать гололед

26 Дек. 22:20 2019-12-26T23:41:33+03:00

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Следственный комитет в Липецкой области начал проверку по факту жуткой аварии с перевернувшимся международным автобусом Москва – Тбилиси. Напомним, автобус с туристами из Грузии опрокинулся на 356 километре трассы М-4 «Дон» в Становлянском районе. В «Мерседесе» находились 17 пассажиров и два водителя – все граждане Грузии, возвращались домой. В аварии погибли двое мужчин, еще 11 человек пострадали. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Комментарий по ДТП с перевернувшимся автобусом Москва - Тбилиси..Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Липецкой области Олег Воронов

Как сообщили в пресс-службе СКР области, травмы разной степени тяжести получили все, кто находился в автобусе. На месте работают следователи и криминалисты, рассматривают несколько версий причин ДТП.

ДТП автобус Москва - Тбилиси.Видео пресс-соужбы ГУ МЧС по Липецкой области

По одной из версий, причиной аварии мог стать лед на дороге, что также утверждают очевидцы. По другой – водитель не справился с управлением. Проверяют и организацию, которая оказывала услуги по перевозке. Напомним, что днем в МЧС предупреждали о тумане и гололеде в Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU