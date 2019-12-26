2019-12-26T23:41:33+03:00
Происшествия

СК: причиной ДТП с перевернувшимся автобусом Москва – Тбилиси под Липецком мог стать гололед

Травмы получили все, кто находился в туристическом «Мерседесе» [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
На месте работают следователиНа месте работают следователиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Изменить размер текста:

Следственный комитет в Липецкой области начал проверку по факту жуткой аварии с перевернувшимся международным автобусом Москва – Тбилиси. Напомним, автобус с туристами из Грузии опрокинулся на 356 километре трассы М-4 «Дон» в Становлянском районе. В «Мерседесе» находились 17 пассажиров и два водителя – все граждане Грузии, возвращались домой. В аварии погибли двое мужчин, еще 11 человек пострадали. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Комментарий по ДТП с перевернувшимся автобусом Москва - Тбилиси..Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Липецкой области Олег Воронов

Как сообщили в пресс-службе СКР области, травмы разной степени тяжести получили все, кто находился в автобусе. На месте работают следователи и криминалисты, рассматривают несколько версий причин ДТП.

ДТП автобус Москва - Тбилиси.Видео пресс-соужбы ГУ МЧС по Липецкой области

По одной из версий, причиной аварии мог стать лед на дороге, что также утверждают очевидцы. По другой – водитель не справился с управлением. Проверяют и организацию, которая оказывала услуги по перевозке. Напомним, что днем в МЧС предупреждали о тумане и гололеде в Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По ДТП с перевернувшимся автобусом Москва – Тбилиси под Липецком возбудили уголовное дело
СК: причиной ДТП с перевернувшимся автобусом Москва – Тбилиси под Липецком мог стать гололед
В перевернувшемся автобусе Москва – Тбилиси под Липецком погибли двое мужчин
Липчанин, чтобы улететь домой на Кипр, выплатил долг по алиментам в миллион рублей
МЧС предупреждает: в Липецке ожидается гололед и туман
2000 выездов за год – в Липецке отпраздновали День спасателя
В гаражах под Липецком нашли подпольный склад с 675 литрами алкоголя
Игорь Артамонов провёл заседания областных комиссий
Липецкая область входит в число регионов-лидеров по производству плодов и ягод
Два новых ясельных корпуса в Липецке готовы принять первых детей
Легковушка и автобус столкнулись на Плехановском спуске в Липецке
Тысячи липчан остались без воды из-за порыва на магистральном водопроводе
В Липецке пропал еще один 14-летний подросток
В Новый год — не навреди!
В Липецке грабитель вынес из ювелирного браслет за 16 000 рублей
В Липецкой области за сутки в ДТП попали 4 женщины за рулем