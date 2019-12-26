2019-12-26T23:40:12+03:00
Происшествия

По ДТП с перевернувшимся автобусом Москва – Тбилиси под Липецком возбудили уголовное дело

Всего жертвами аварии стали 10 человек, двое из которых погибли [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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На месте работают спасатели, следователи и полицияНа месте работают спасатели, следователи и полицияФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В отделе МВД по Старославянскому району возбудили уголовно дело по части 5 статьи 264 УК РФ – нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек. Напомним, рейсовый автобус Москва – Тбилиси перевернулся и вылетел в кювет на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области в четверг вечером, 26 декабря.

В «Мерседесе» находились 19 граждан Грузии – 2 водителя и 17 пассажиров. Травмы получили все. Двое погибли, 8 пассажирам, включая 5-летнего ребенка, потребовалась помощь медиков, двое из пострадавших в тяжелом состоянии. Основная часть пострадавших находятся в больнице Ельца, еще двоих с тяжелыми травмами транспортируют в Липецк.

Авария автобус Москва - Тбилиси.Видео пресс-соужбы ГУ МЧС по Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, расследование уголовного дела взяли на контроль. Отметим, что в СК, где проходит проверка, рассматривается версия с гололедом на дороге и ошибкой водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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По ДТП с перевернувшимся автобусом Москва – Тбилиси под Липецком возбудили уголовное дело
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