2020-01-17T17:13:06+03:00
Общество

Роспотребнадзор: вода в крещенских купелях Липецка безопасна

Кстати, в некоторых источниках области в воде превышено содержание нитратов и марганца
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Роспотребнадзор: вода в местах купания на Крещение в Липецке безопаснаРоспотребнадзор: вода в местах купания на Крещение в Липецке безопаснаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора исследовали более 40 проб воды из святых источников и родников, а также мест, где в Крещение будут окунаться в прорубь. Как сообщили в пресс-службе управления, практически все пробы воды соответствуют гигиеническим требованиям. Исключение – источник у Женского монастыря в Ельце – Меланьин источник. Он не прошел отбор по микробиологическим и химическим показателям.

Кстати, в некоторых источниках в воде превышено содержание нитратов – родник в селе Измалково, святой источник в поселке Рощинский Чаплыгинского района, родник на улице Советской в Волово, родник у хлебозавода в Хлевном, родники в селах Каменное и Коробовка Грязинского района, родники в селах Поддубровка и Сторожевое Усманского района. А вода в роднике села Куликово Усманского района не соответствует требованиям по содержанию марганца. Специалисты не рекомендуют пить воду из этих источников.

Напомним, всего в регионе оборудовали 25 крещенских купелей. В Липецке окунуться в ледяную воду можно будет в двух местах – на Центральном пляже и на пруду 3-его участка в районе ЛТЗ. Кстати, купаться в этих местах безопасно. Пробы воды отвечают всем необходимым требованиям. Липчанам не стоит забывать о правилах безопасности, которые нужно соблюдать во время крещенских купаний. Советы липецких врачей можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы
Девушка откровенно поделилась, кого из посетителей называют «марамой», занимаются ли они интимом на работе, почему их бесят мамочки и как относятся к москвичам
Новости 24
На Крещение липчанам помогут добраться до центральной купели
Мужчина, сбивший под Липецком лошадь, пытается отсудить стоимость машины
Липчанина, преследовавшего стрелков-мотоциклистов, оштрафовали за нарушение ПДД
В Липецке больше недели ищут 15-летнюю школьницу: возбуждено уголовное дело
В понедельник жители 4 улиц Липецка останутся без воды
В Липецке почтили память солдата, погибшего в Чечне
В Липецке и области участились ДТП по вине водителей автобусов
Предприятия АПК Липецкой области представят свою продукцию на берлинской выставке «Зеленая неделя – 2020»
Полиция просит липчан помочь найти мужчину, похитившего телефон
В Липецке автобусы №306 будут ходить до остановки "30 микрорайон"
Под Липецком мужчина ударил ножом в грудь своего собутыльника
В Липецке пенсионер украл из кладовки резиновые сапоги и шуруповерт