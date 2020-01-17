Роспотребнадзор: вода в крещенских купелях Липецка безопасна

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора исследовали более 40 проб воды из святых источников и родников, а также мест, где в Крещение будут окунаться в прорубь. Как сообщили в пресс-службе управления, практически все пробы воды соответствуют гигиеническим требованиям. Исключение – источник у Женского монастыря в Ельце – Меланьин источник. Он не прошел отбор по микробиологическим и химическим показателям.

Кстати, в некоторых источниках в воде превышено содержание нитратов – родник в селе Измалково, святой источник в поселке Рощинский Чаплыгинского района, родник на улице Советской в Волово, родник у хлебозавода в Хлевном, родники в селах Каменное и Коробовка Грязинского района, родники в селах Поддубровка и Сторожевое Усманского района. А вода в роднике села Куликово Усманского района не соответствует требованиям по содержанию марганца. Специалисты не рекомендуют пить воду из этих источников.

Напомним, всего в регионе оборудовали 25 крещенских купелей. В Липецке окунуться в ледяную воду можно будет в двух местах – на Центральном пляже и на пруду 3-его участка в районе ЛТЗ. Кстати, купаться в этих местах безопасно. Пробы воды отвечают всем необходимым требованиям. Липчанам не стоит забывать о правилах безопасности, которые нужно соблюдать во время крещенских купаний. Советы липецких врачей можно почитать здесь.