2020-01-24T17:08:38+03:00
Общество

Липецкая школьница из семьи с 20-ю детьми, которая обратилась к президенту, мечтает помогать детям

Софья Ефанова – победительница Всероссийского конкурса «Доброволец России 2019» [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкая школьница из семьи с 20-ю детьми, которая обратилась к президенту, мечтает помогать детямЛипецкая школьница из семьи с 20-ю детьми, которая обратилась к президенту, мечтает помогать детямФото: принтскрин видео.
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Как живет семья липецкой школьницы с 20 детьми, которая обратилась к Владимиру Путину. Накануне президент побывал в Усманском районе Липецкой области, где встретился с представителями общественности. Среди многих вопросов особое внимание привлекла просьба одиннадцатиклассницы из села Боринское.

Липецкая школьница из семьи с 20-ю детьми, которая обратилась к президенту, мечтает помогать детям Фото: принтскрин видео.

Липецкая школьница из семьи с 20-ю детьми, которая обратилась к президенту, мечтает помогать детямФото: принтскрин видео.

Софья Ефанова растет в многодетной семье, в которой 20 детей, 12 из них – приемные. Девочка рассказала, что ее семья создает поделки из дерева, которые дарят в детские сады, школы и интернаты. К проекту хотят присоединиться другие ребята из детских домов, но у семьи нет подходящего помещения и школьница попросила помощи у президента. Глава государства обещал помочь.

– Валентина и Сергей, большое вам спасибо и низкий поклон, – сказал Владимир Путин, узнав о количестве детей в липецкой семье.

В 2016 году Ефановы участвовали во всероссийской Ассамблее замещающих семей. Липчане стали лучшей приемной семьей России. В прошлом году сама Соня стала победительницей Всероссийского конкурса «Доброволец России 2019». Она заняла первое место в номинации «Помощь детям» с проектом «Маленькие домики от большой семьи».

Липецкая школьница из семьи с 20-ю детьми, которая обратилась к президенту, мечтает помогать детям Фото: С сайта администрации Липецкой области

Липецкая школьница из семьи с 20-ю детьми, которая обратилась к президенту, мечтает помогать детямФото: С сайта администрации Липецкой области

Семья липецкой школьницы с 20-ю детьми, которая обратилась к президенту, помогает адаптироваться в обществе осиротевшим детям.

- Мы столкнулись с проблемой адаптации в обществе детей, которые выпустились из интернатов и детдомов, - рассказала Соня. - И мы вместе с родителями и знакомыми решили создать проект, который будет решать эту проблему. Было множество идей, но так как наш папа замечательно работает с деревом, мы решили, что лучше всего если он этому навыку будет обучать детей.

Благодаря проекту с домиками, семья Ефановых не только собрала детей под крышей своего дома, но и придумали для них увлекательное и полезное дело. Обучаться столярному мастерству рвутся ребятишки из детских домов. Они мастерят из дерева скворечники, кормушки, лавочки, почтовые ящики и другие предметы.

Фото из архива Ефановых

Фото из архива Ефановых

Вопрос взял на личный контроль губернатор области.

– С семьей работают, помещение ищут, - сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе региональной администрации. – Главное, чтобы оно было удобно и отвечало всем требованиям.

Так что совсем скоро у семьи появиться новое удобное помещение, чтобы вместить всех ребят.

Липецкая школьница из семьи с 20-ю детьми, которая обратилась к президенту, мечтает помогать детям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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