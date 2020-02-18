2020-02-18T13:04:00+03:00
Общество

Чиновники предупредили липчан о транспортном коллапсе из-за реконструкции проспекта Победы

В Липецке откроют "горячую линию" по вопросу перекрытия магистрали
Юлия КЛЮЕВА
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Чиновники предупредили липчан о транспортном коллапсе из-за реконструкции проспекта ПобедыЧиновники предупредили липчан о транспортном коллапсе из-за реконструкции проспекта ПобедыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 18 февраля, в Липецком горсовете парламентарии обсудили предстоящую реконструкцию проспекта Победы. Напомним, в ночь на 22 февраля перекроют участок дороги от остановки "Памятник Чернобыльцам" до площади Победы.

Главный вопрос, волнующий депутатов - готова ли улица Папина к основному потоку транспорта? Беспокоятся парламентарии и о безопасности дорожного движения во дворах, прилегающих к проспекту. Как сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин, улица Папина готова стать альтернативой проспекту Победы. При этом он попросил водителей искать и другие пути объезда. А во дворах дорожники установят дополнительные знаки.

- Первые 3-4 дня транспортного коллапса не избежать, - считает вице-мэр Константин Власов. - Мы это понимаем, и организуем "горячую линию" по жалобам липчан.

Работы на проспекте по контракту должны закончить 31 декабря 2020 года. Вновь пустить транспорт по улице планируют 1 октября. Поинтересовались парламентарии о судьбе деревьев, которые могут пострадать при расширении проспекта. Чиновники ответили, что часть деревьев восстановят. Некоторые зеленые насаждения перенесут в другие районы. Кстати, зеленый фонд на проспекте Победы должен увеличиться в 2 раза.

По информации пресс-службы горсовета, депутаты проведут выездную комисию на проспект Победы. Сделать это они хотят через 2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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