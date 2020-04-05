Число заболевших коронавирусом в Липецке на 5 апреля 2020 года составило 13 человек

По состоянию на это воскресенье, 5 апреля, число заболевших коронавирусом в Липецкой области составило 13 человек. Они находятся в Липецке в инфекционной больнице. В этом же медучреждении еще 11 липчан - с подозрением на выделение вируса. В данковском обсерваторе - 17 человек. На строгом домашнем карантине еще 1 131 липчанин. К ним каждый день приходят медики. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, симптомов ОРВИ у них не выявили.

Напомним, что по данным Федерального оперативного штаба в Липецкой области за все время COVID-19 выявили у 18 человек. Пятерых липчан выписали из больницы. Напомним, 19 марта завершилось лечение супругов 39 и 48 лет, а также 59-летней женщины. В пятницу, 3 апреля, стало известно о выздоровевшей женщине. В субботу, 4 апреля, выписали жителя Липецкой области.